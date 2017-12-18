Геращенко: імплементація Угоди про асоціацію з ЄС має стати ключовим завданням Ради на 2018 рік

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко вважає, що імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом має стати ключовим завданням парламенту на 2018 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Погоджувальної ради.

Геращенко вважає за необхідне проаналізувати пріоритетні питання для парламенту на наступний рік.

«У нас є дуже серйозні зволікання з питання імплементації Угоди про асоціацію. І буде дуже правильно, якщо імплементація Угоди по асоціацію стане ключовим завданням українського парламенту на 2018 рік», - сказала вона.

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Крім того, за словами Геращенко, Верховна Рада має ухвалити закони щодо розмінування територій, адже допомогу Захід може надати лише за наявності відповідного законодавства.

Геращенко закликала голову ВР Андрія Парубія звернутися до Комітету з питань національної безпеки та оборони, аби відповідний законопроект було напрацьовано для розгляду вже на початку 2018 року.

Також пріоритетом Геращенко назвала необхідність розгляду законопроекту щодо національної безпеки та оборони.