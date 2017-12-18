НАЗК запідозрило сімох колишніх чиновників ДФС у приховуванні своїх статків

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило висновки про порушення, пов’язані з корупцією, щодо семи колишніх працівників Державної фіскальної служби. Така інформація міститься у висновках НАЗК, повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема екс-фіскалам інкримінується частина 1 статті 366-1 Кримінального кодексу України, а саме умисне неподання декларації наступного року після звільнення.

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Чиновники, які були звільнені протягом 2016 року, мусили подати власні декларації у 2017 році. Проте не зробили цього.

В Національному антикорупційному агентстві зазначили, що всі матеріали стосовно колишніх чиновників ДФС передані до Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Наприкінці минулого місяця прес-служба НАЗК поширила інформацію, що загалом затверджено 113 рішень про результати здійснення повних перевірок електронних декларацій.

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації карається штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.