СБУ вивчає матеріали справи про можливі зловживання в НАЗК

Служба безпеки України (СБУ) отримала від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) матеріали справи, відкритої за заявою колишньої співробітниці НАЗК Ганни Соломатіної про можливу корупцію в Національному агентстві. Про це повідомила у вівторок, 28 листопада, прес-служба СБУ на своїй сторінці Facebook.

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"Слідчі СБУ розпочали вивчення матеріалів справи", - йдеться в повідомлені. Крім того, в установі зазначили, що до них звернувся адвокат Соломатіної, Богдан Яворський, із заявою про надання його підзахисній охорони. За словами Яворського, Соломатіній може загрожувати небезпека. "Вона має на це право як свідок і насамперед як заявник. Оскільки справа дуже серйозна, тому їй потрібна охорона", - сказав він. Адвокат також запевнив, що Соломатіна повністю готова співпрацювати зі слідчими та свідчити, щоб винних осіб було притягнуто до відповідальності.

Яворський також підкреслив, що з моменту передачі справи від НАБУ до СБУ ніякі слідчі дії ще не проводилися. На його думку, під час цією передачі "могли бути знищені певні документи, які могли б мати значення в подальшому".

Нагадаємо, що до листопада 2017 року Ганна Соломатіна очолювала департамент фінансового контролю та моніторингу образу життя Національного агентства із запобігання корупції. Соломатіна звинуватила НАЗК у фальсифікації результатів перевірок декларацій українських можновладців.