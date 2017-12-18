США наклали вето на резолюцію ООН щодо статусу Єрусалиму

США наклали вето на резолюцію ООН, що фактично відкидає рішення американського президента Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Читайте такожДо Ради безпеки ООН внесли проект резолюції щодо статусу Єрусалима

Як передає DW.com, голосування щодо документу, проект якого раніше запропонував Єгипет, відбулося на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок, 18 грудня.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі назвала обговорення резолюції в Радбезі образою, яку "не можна забути". Визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю було суверенним рішенням США, яке "повністю відповідає прийнятим раніше резолюціям ООН, підкреслила Хейлі. Решта 14 членів Ради безпеки підтримали документ.

У резолюції запропоновано визнати юридично недійсними всі рішення, які змінюють статус Єрусалиму. Крім цього виражено глибоке співчуття у зв'язку з останніми рішеннями" про статус Єрусалиму. При цьому рішення Трампа окремо не згадується.

На початку грудня Трамп оголосив, що США визнали Єрусалим столицею Ізраїлю, і пообіцяв перенести туди посольство з Тель-Авіва. Статус Єрусалиму є одним з наріжних каменів ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ізраїль називає східну і західну частину міста "вічною неподільною столицею", а палестинці вважають Східний Єрусалим столицею їхньої майбутньої держави.