Сьогодні Рада спробує відкликати законопроект про антикорупційні суди

Сьогодні Верховна Рада України розгляне питання про усунення неузгодженостей у тексті закону про державний бюджет України на 2018 рік і питання щодо відкликання депутатського законопроекту про антикорупційні суди.

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні розглядатиметься законопроект про Дисциплінарний статут Національної поліції.

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Відразу для включення до порядку денного та прийняття рішення розглядатимуться питання щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху та щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.

Також у цьому блоці законопроект про зміни до Податкового кодексу щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги.