"Народний фронт" запропонував Раді трьох кандидатів на аудитора НАБУ

Про це під час спілкування з журналістами у четвер, 21 грудня, повідомив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Я звернувся до всіх фракцій та громадських організацій, які ведуть антикорупційну політику, подавати свої кандидатури до Верховної Ради, щоб ми обрали представника від парламенту і, врешті-решт, було проведено аудит НАБУ", - наголосив керівник фракції.

"Від фракції ми пропонуємо Роберта Сторча, Марту Борщ і колишнього керівника НАБУ Польщі Павела Войтуніка", - наголосив Максим Бурбак.