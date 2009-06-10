Ющенку розказали, що публічна по суті інформація вже іде як секретна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про необхідність переходу Рахункової палати на щомісячний режим проведення оперативного аналізу виконання державного бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося на сьогоднішній зустрічі Президента з головою Рахункової палати Валентином СИМОНЕНКОМ.

Зокрема, Президент окреслив основні кроки, на яких Рахункова палата сьогодні має додатково сконцентрувати свої зусилля, серед яких першим назвав необхідність проведення щомісячних аналізів з виконання бюджету країни із обов`язковим оприлюдненням їх результатів - з огляду на обмеження урядом інформування суспільства про реальний стан державних фінансів.

Президент окремо відзначив важливість вирішення питання щодо здійснення за підсумками І півріччя перевірки законності та ефективності використання коштів створеного в бюджеті Стабілізаційного фонду.

“Як свідчить світова практика, Стабілізаційний фонд у кризових умовах має виступати «інвестиційним локомотивом» економіки. Однак в Україні ця ідея вихолощена як у законі про бюджет, так і практикою уряду. Фактично сьогодні Стабілізаційний фонд перетворився на механізм ручного маскування Кабінету міністрів прогалин в економіці в цілому та діяльності окремих підприємств зокрема”, - заявив глава держави.

В.ЮЩЕНКО також очікує від Рахункової палати внесення пропозицій як щодо усунення порушень чинного бюджетного процесу, так і стосовно вдосконалення бюджетного законодавства в цілому.

Зі свого боку В.СИМОНЕНКО виклав Президентові своє бачення шляхів розв`язання актуальних проблем бюджетного процесу та доповів про поточну ситуацію з діяльністю Рахункової палати. На його переконання, на сьогодні існує низка головних проблем бюджетного процесу. Насамперед, йдеться про відсутність реакції уряду на будь-які зауваження Рахункової палати щодо порушень бюджетного законодавства.

За словами В.СИМОНЕНКА, з початку року він направив до Кабінету міністрів 39 звернень щодо виявлених аудиторами Рахункової палати порушень у конкретних міністерствах та відомствах і в цілому щодо виконання бюджету-2009, однак жодної відповіді не отримав.

Ще однією проблемою бюджетного процесу В.СИМОНЕНКО назвав нереагування на зауваження Рахункової палати Верховної Ради. Відповідно до Бюджетного кодексу, зазначив він, до парламенту було направлено звіт Рахункової палати щодо виконання бюджету за підсумками 2008 року та І кварталу 2009 р.

«Я неодноразово звертався з проханнями до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА щодо публічного заслуховування цієї інформації в парламенті та вжиття відповідних заходів реагування. Однак підтримки цих законних вимог не отримав», - сказав В.СИМОНЕНКО.

Як заявив керівник Рахункової палати, уряд все більше йде шляхом засекречування інформації. «Значна частина інформації, яка повинна бути публічною, подається Рахунковій палаті як секретна або «для службового користування». А це унеможливлює подальше використання цієї інформації в публічній сфері – у виступах, на конференціях тощо», – сказав він.

За словами В.СИМОНЕНКА, в Україні зусиллями уряду суттєво спотворена система державного контролю. На відміну від європейської практики, коли основна увага урядів приділяється висновкам зовнішніх аудиторів, у Кабінету міністрів України на зауваження Рахункової палати реакції немає. Натомість, додав він, гіпертрофовані повноваження надані КРУ, яке практично перетворилося на внутрішній каральний орган уряду і особисто його керівника. Висновки КРУ, не підтверджені реальними фактами, стають підставою для розправи над «неугодними», як це мало місце у випадку з міністром оборони, сказав керівник Рахункової палати.

Говорячи про Стабілізаційний фонд, В.СИМОНЕНКО констатував: він сьогодні використовується невідповідно до антикризового законодавства та закону про бюджет-2009, а на власний розсуд прем`єр-міністра.

Голова Рахункової палати звернувся до Президента з проханням максимально сприяти оприлюдненню висновків цього відомства, а також підтримати його законну вимогу щодо виступу у ВР за підсумками бюджетного процесу. В.СИМОНЕНКО також запросив главу держави наступного тижня відвідати колегію Рахункової палати, оскільки у цей час в Києві відбудеться засідання Ради директорів EUROSAI (Рахункова палата України у 2008 році була прийнята до Ради керуючих цієї організації Вищих органів фінансового контролю європейських країн).

На зустрічі Президент також дав високу оцінку одностайному рішенню 56 держав-учасниць ОБСЄ від 30 квітня про обрання Рахункової палати України Зовнішнім аудитором цієї організації. «Це блискучий факт», – підкреслив він, побажавши Рахунковій палаті успіхів у цій відповідальній роботі.

Також глава держави окремо подякував керівникові Рахункової палати за підтримку ініціативи Президента щодо реалізації Рахунковою палатою контролю за повнотою та ритмічністю фінансування загальнодержавних протипаводкових програм за останні 4 роки.