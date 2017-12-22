У МЗС запевнили, що жодних прямих загроз для українського безвізу немає
Питання про припинення відповідної угоди постало після скандалу навколо антикорупційних органів.
За півроку дії безвізу 61 українця не пустили на територію країн Шенгенської угоди: вони мали або проблеми з документами, або кримінальне минуле на території країн Євросоюзу.
Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.
За його словами, загалом вже близько 400 тисяч українців скористалися безвізом.
"Няких прямих загроз для цього (безвізу - Ред) нема. Ніхто безвіз завтра-післязавтра в українців не відбере. Але те, що обіцяли (європейським партнерам - Ред.) - потрібно виконувати. Я пам'ятаю, як ми робили безвізовий план. І створення антикорупційних органів було частиною цього плану. Але якщо ми виконали цей план, значить, воно функціонує", - зауважив міністр.
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Він наголосив, що є питання до завершення всієї антикорупційної системи, зокрема, до створення Антикорупційного суду.
"Зараз вона недовершена", - констатував Клімкін.
Міністр зауважив, що реакція представників ЄС на проблему з антикорупційними органами в Україні є "дзвіночком", але "для безвізу насьогодні загроз немає".
Нагадаємо, раніше в Брюсселі заявили, що дії ГПУ зі зриву спецоперації НАБУ підривають віру суспільства в ефективну боротьбу з корупцією. В ЄС наголосили, що українська влада має активізувати зусилля і забезпечити незалежність та ефективність антикорупційних інститутів. Як відомо, це було однією з умов введеня безвізового режиму.