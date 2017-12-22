У МЗС запевнили, що жодних прямих загроз для українського безвізу немає

За півроку дії безвізу 61 українця не пустили на територію країн Шенгенської угоди: вони мали або проблеми з документами, або кримінальне минуле на території країн Євросоюзу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.

За його словами, загалом вже близько 400 тисяч українців скористалися безвізом.

"Няких прямих загроз для цього (безвізу - Ред) нема. Ніхто безвіз завтра-післязавтра в українців не відбере. Але те, що обіцяли (європейським партнерам - Ред.) - потрібно виконувати. Я пам'ятаю, як ми робили безвізовий план. І створення антикорупційних органів було частиною цього плану. Але якщо ми виконали цей план, значить, воно функціонує", - зауважив міністр.

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Він наголосив, що є питання до завершення всієї антикорупційної системи, зокрема, до створення Антикорупційного суду.

"Зараз вона недовершена", - констатував Клімкін.

Міністр зауважив, що реакція представників ЄС на проблему з антикорупційними органами в Україні є "дзвіночком", але "для безвізу насьогодні загроз немає".

Нагадаємо, раніше в Брюсселі заявили, що дії ГПУ зі зриву спецоперації НАБУ підривають віру суспільства в ефективну боротьбу з корупцією. В ЄС наголосили, що українська влада має активізувати зусилля і забезпечити незалежність та ефективність антикорупційних інститутів. Як відомо, це було однією з умов введеня безвізового режиму.