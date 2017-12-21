"Усвідомлюючи наслідки, вони зважилися на такий крок": посол розповіла, як Україна поставила безвіз із ЄС під загрозу

Українські політики, які просували законопроект про зниження незалежності Національного антикорупційного бюро, свідомо йшли на це, хоча знали про загрозу припинення безвізового режиму.

Про це заявила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я не можу знати з упевненістю, хто стоїть за цією конкретною ініціативою. Та я абсолютно переконана, що люди, про яких йдеться, прекрасно усвідомлювали, що міжнародна спільнота жорстко відреагує на реалізацію таких ідей. Неможливо не розуміти, наскільки негативний характер це матиме для іміджу країни. Саме це нас найбільше турбує: що усвідомлюючи усі ці наслідки, вони зважилися на такий крок", - сказала Дюмон.

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Вона зазначила, що керівники держави несуть політичну відповідальність за всі наслідки рішень, спрямованих на зменшення незалежності антикорупційних органів.

"Люди, які стояли біля витоків цих атак на антикорупційні органи, не відповідають тим амбіціям, які ми бачили в період Майдану. Ці представники влади не гідні тих українців, які віддали своє життя за майбутнє України", - сказала посол.

Дюмон також розповіла, що в ЄС уважно стежать за підозрами про існування корупційної схеми, яка дозволяє громадянам третіх країн отримати паспорт України (йдеться про справу Діни Пімахової – заступника голови Міграційної служби, яка на оперативному відео НАБУ пропонувала за хабар оформити громадянство за фальшивими документами, – Ред.).

"Ми особливі уважно стежимо за розвитком цієї ситуації. І якщо наші підозри підтвердяться, це матиме дуже важливе значення з точки зору безвізового режиму", - наголосила вона.

Як повідомляли ЗМІ, безвіз для України опинився під загрозою через "війну" влади проти НАБУ.