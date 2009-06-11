Коаліція втратила ще один голос

Декілька днів тому народний депутат України Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС) подав на ім’я голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА заяву про вихід із коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сам О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

За його словами, він просить розглянути його заяву про вихід із коаліції. Свій крок О.ОМЕЛЬЧЕНКО пояснює тим, що протягом двох років народні депутати займаються «політичними розбірками, боротьбою за владу, за крісло».

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2008 року Конституційний Суд оприлюднив рішення щодо офіційного тлумачення положень ч. 6, 7, 9 ст. 83 Конституції (справа про коаліцію у Верховній Раді).

КС дійшов висновку, що словосполучення «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді», що міститься у 83 ст. Конституції України, слід розуміти як сформоване на встановлених Конституцією засадах об’єднання за результатами виборів кількох депутатських фракцій, кількість народних депутатів у яких становить більшість від конституційного складу ВР, які (фракції) на основі узгодження політичних позицій погодились на спільну парламентську діяльність.

КС визначив, що фракції парламенту є визначальними у формуванні коаліції.

Вимога щодо сукупної чисельності народних депутатів, які у складі фракцій формують коаліцію, стосується як моменту формування коаліції, так і всього періоду її діяльності.

Таким чином, до складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати, які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію.