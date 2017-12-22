Нідерланди готові прийняти Саакашвілі - ЗМІ

Міністр закордонних справ Нідерландів Халбе Зейлстра заявив, що його країна прийме колишнього президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, якщо він вирішить залишити Україну.

Як повідомляє Deutsce Welle, Саакашвілі має право на тимчасовий дозвіл на проживання в Нідерландах, оскільки його дружина – громадянка цієї країни.

"Він одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо", - заявив Зейлстра журналістам у Гаазі.

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Як відомо, дружиною Саакашвілі є громадянка Нідерландів Сандра Руловс, у них є двоє дітей.

Як повідомили нідерландські урядовці, "адвокат Саакашвілі питав службу імміграції та натуралізації щодо можливості родинного возз'єднання (політика) з дружиною в Нідерландах".

За словами речниці міністерства юстиції Нідерландів Карін Донк, служба імміграції та натуралізації країни "визначила, що Саакашвілі можна видати тимчасовий дозвіл на проживання".

Влада Грузії звинувачує Саакашвілі у зловживаннях під час перебування на посаді президента. Генеральна прокуратура України підозрює Саакашвілі у підготовці державного перевороту за гроші Кремля, однак суд відпустив його на час розслідування.