ВР сьогодні долатиме вето Президента на заборону грального бізнесу

Народні депутати України від Партії регіонів і БЮТ мають намір відстоювати рішення про заборону грального бізнесу в Україні і подолати вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА - дане питання внесене до порядку денного Верховної Ради. Про це кореспондентові УНІАН повідомили співавтори закону № 4268 - народний депутат України від Партії регіонів Григорій СМІТЮХ і народний депутат України від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ.

«Коли ті або інші закони порушують права громадян або Конституцію України і Президент ветує їх – це зрозуміло. Зовсім інше, коли таке вето не відповідає інтересам суспільства. Це вже на совісті, в даному випадку – Президента. Я особисто не знаю, чим він аргументував таке рішення», - сказав Г.СМІТЮХ. При цьому він нагадав результати опитування, проведеного Київським інститутом ім. Горшеніна, згідно з яким, 73% українців негативно ставляться до грального бізнесу, а 81,8% схвалюють закон про його заборону на території України.

«Наша фракція одноголосно ухвалила рішення підтримати подолання вето Президента», - сказав він. При цьому Г.СМІТЮХ підкреслив, що таке рішення - виключно громадянська позиція депутатів. На його думку, позицію заборони грального бізнесу зобов`язані відстояти і депутати інших фракцій.

У свою чергу, представник БЮТ Д.ВЕТВИЦЬКИЙ повідомив, що його фракція також має намір відстоювати рішення про заборону грального бізнесу в Україні.

«Як і раніше, наша фракція підтримує ухвалене рішення, і ми голосуватимемо, долаючи вето Президента про заборону грального бізнесу. У нас ухвалено таке рішення», - сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

На його думку, гральний бізнес «в тому вигляді, в якому ми його маємо», потрібно заборонити.

«Звернення колишніх працівників грального бізнесу мене не вразили – в Україні вистачає роботи – можна і на токарному верстаті. Звичайно, такі гроші важче заробити, ніж на ігрових автоматах – а точніше, на залежних від гри людях (лудоманах). Але ту біду, з якою зіткнулася Україна, – гральну залежність і неконтрольований розвиток грального бізнесу, потрібно зупинити», – упевнений депутат від БЮТ.

Про активну підтримку заборони цього виду бізнесу в Україні неодноразово заявляли громадські організації.

Зокрема, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ закликає народних депутатів України подолати вето на цей закон.

«Для В.ЮЩЕНКА виявилися ближчими інтереси грального бізнесу, ніж інтереси українців. Сподіваємося, що депутати займуть громадянську позицію відстояти інтереси більшості виборців і проголосують за подолання вето», - повідомив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що для нього не зрозуміла колишня позиція комуністів, які «повелися непередбачувано» і не проголосували за заборону грального бізнесу в Україні.

«Не голосувати вони не могли з ідеологічних причин. Те, що комуністи не дали жодного голосу на підтримку закону, - це зрада почуттів виборців. Їхня позиція йде врозріз з усією комуністичною і соціалістичною ідеологією. Адже грального бізнесу немає ні в одній соціалістичній країні – ні в Китаї, ні у В`єтнамі, ні в КНДР, ні на Кубі», - констатував В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Також головний координатор цивільної кампанії додав, що «Форум порятунку Києва» виступає проти створення гральних зон. На його думку, тільки повна заборона грального бізнесу в Україні здатна оздоровити суспільство.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2009 року Верховна Рада заборонила гральний бізнес в Україні. За ухвалення Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» проголосували 340 з 442 народних депутатів, зареєстрованих в сесійному залі.

Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні» передбачав заборону грального бізнесу з 1 січня 2010 року. Разом з тим заборона не розповсюджувалася на діяльність, пов`язану з організацією і проведенням лотерей, конкурсів і розіграшів, які не відносяться до публічних азартних ігор. Після набуття чинності цього закону пропонувалося розробити законопроект про діяльність з організації і проведення публічних азартних ігор у відведених для цього гральних зонах.

4 червня Президент ветував цей закон і запропонував парламенту доопрацювати його з метою реальної заборони цієї діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.