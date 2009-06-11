Ющенко передумав: газові контракти з Росією все-таки треба переглянути

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вчергове наполягає на перегляді січневих домовленостей між «Газпромом» і «Нафтогазом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради щодо фінансового стану НАК «Нафтогаз України», яку проводить у компанії.

«Ці домовленості економічно не обгрунтовані, не відповідають національним інтересам. Ці договори асиметричні», - сказав він.

При цьому глава держави відзначив, що існуюча ставка на транзит російського газу територією України в 4-6 разів менша, ніж у Європі.

«Ми маємо збиткову діяльність з транзиту», - додав він.

Також Президент відзначив, що наполягатиме на дотриманні законодавства, в якому закріплено, що газотранспортна система України має бути у власності тільки державної монополії.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Віктор ЮЩЕНКО заявив, що він не ставить питання про перегляд газових контрактів з Росією, а лише хоче ефективнішого виконання досягнутих домовленостей. «Я не заявляю про перегляд відносин, я заявляю про те, що ці відносини потрібно серйозно розглянути, і якщо є необхідність модернізації, зробити це», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що, можливо, навіть може йтися про внутрішньоукраїнські процедури, які дозволять зробити українсько-російські газові відносини ефективнішими.

Це заява Президента прозвучала після того, як прес-служба глави держави з посиланням на інтерв`ю ЮЩЕНКУ одному з українських ЗМІ 14 травня розповсюдила інформацію, що домовленості України з Газпромом підірвали енергетичну безпеку України і тому потребують перегляду.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові контракти на постачання газу українським споживачам. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Відповідно до контракту на постачання газу Україні, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8. Таким чином, в 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становить 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачань газу Україні в 2009 році становитиме 40 млрд. Кубічних метрів. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме Україні газ за ринковою європейською ціною без знижок.

Українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту газу в 2009 році із 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.