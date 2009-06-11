Ющенко закликає окупувати частину зовнішнього ринку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО позитивно оцінює досягнення сільського господарства в останні роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході відкриття ХХІ міжнародної виставки-ярмарку «Агро-2009».

«Я позитивно оцінюю те, що досягнуто в останні роки. Незважаючи ні на що, все-таки більше позитивного, ніж негативного», - зазначив Президент. Він підкреслив, що за останні місяці сільське господарство України демонструє приріст, чому сприяє кон`юнктура зовнішнього й внутрішнього ринків. «Ми йдемо до оптимізації аграрного ринку. Він стає більш організованим і відкритим», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що в 2008 році галузь АПК стала лідером із залучення іноземних інвестицій, випередивши такі галузі, як машинобудування та інші. При цьому Президент підкреслив, що в сільському господарстві необхідно провести низку змін, зокрема необхідно працювати над формуванням ринкових відносин, відкритого ринку землі тощо. Державна політика, сказав В.ЮЩЕНКО, має бути спрямована на розвиток зовнішньої торгівлі. За його словами, Україна має бути постійно присутньою на світових ринках. «Нам необхідно стимулювати експорт. Україна повинна окупувати певну частину зовнішнього ринку», - сказав Президент, додавши, що держава не повинна чинити неправильні дії, які дозволяли б сумніватися в надійності України як партнера на зовнішніх ринках.

«Наша продукція, наше зерно – це українська нафта», - сказав В.ЮЩЕНКО і додав, що Україні необхідно показати, що одна з унікальних аграрних економік (українська) «встає з колін». Він зазначив, що не має бути ніяких внутрішніх причин накладення ембарго на зовнішню торгівлю українською сільгосппродукцією. За словами Президента, минулого року було безпідставно заборонено експорт українського зерна й соняшникової олії. «Це не ринок, це адміністративне управління», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що одним із пріоритетів української державної політики має стати формування зони ринку української продукції на світовому ринку.