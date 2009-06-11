Яценюк: ми - Перший український фронт

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що його громадська ініціатива має об’єднати Україну.

Про це він сказав під час презентації Миколаївської обласної організації «Фронту змін», координатором якої став Сергій ІСАКОВ, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив: «Я не хочу, щоб наш «Фронт змін» продовжував розкол в українському суспільстві, який був привнесений у 2004 році”.

“Ми фронт, який об’єднує усю Україну - Перший український фронт - який передбачає зміни цілої держави, а не окремих територій, окремих сегментів чи галузей», – додав він.

Лідер «Фронту змін» наголосив, що необхідно змінити політичну систему, змінити ставлення політиків до народу та відповідальність перед ним.

«Головне - не боротися з країною. Після президентської кампанії будуть переможці, але й будуть переможені”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК і додав, що в цій ситуації “переможцем повинна бути не тільки людина, яка стане Президентом України, а вся країна”. За його словами, “переможцями повинні стати 46 мільйонів людей незалежно від того, голосували вони за кандидата, чи ні».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що для проведення змін в країні необхідна “потужна підтримка людей”. За його словами, тому очолювана ним організація “формується знизу, збирає активних і небайдужих, які приходять до громадської організації з особистою мотивацією – змінити країну на краще”.

“Саме такі люди «дійдуть» до політичної партії і стануть кадровим резервом держави”, - додав А.ЯЦЕНЮК.