Одесити назвали основну проблему міста (опитування)

Одесити основною проблемою міста вважають високі тарифи на комунальні послуги.

Про це заявив директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО на прес-конференції, присвяченій відкриттю філії Інституту Горшеніна в Одесі.

Презентуючи результати першого соціологічного дослідження в рамках річної програми досліджень «Справжня Одеса», К.БОНДАРЕНКО відзначив, що 55,9% жителів Одеси основними проблемами міста назвали високі тарифи на комунальні послуги, якість медичного обслуговування найбільше хвилює 33,1% городян, а безробіття – 24,8% одеситів. За ними ідуть житлова проблема (24,0%), проблема корупції (23,9%), поганий стан будинків і під`їздів (16,4%).

Коментуючи отримані результати, К.БОНДАРЕНКО нагадав, що його інститут проводить дослідження у всіх регіонах України і тому може порівнювати результати. За його словами, одесити, як і харків`яни, поставили на перше місце проблему тарифів на послуги ЖКГ - на відміну від жителів Дніпропетровська, для яких на першому місці, - проблема якості медичного обслуговування.

При цьому 58,6% одеситів не задоволені якістю послуг ЖКГ, що надаються. Вони вважають, що на вирішення цієї проблеми міська влада повинна звернути увагу в першу чергу. Крім того, відзначив К.БОНДАРЕНКО, це дослідження показало, що в Одесі, як у жодному іншому місті, високий дух патріотизму.

Так, згідно з одержаними результатами, переважна більшість (91,2%) одеситів пишаються тим, що вони народилися в Одесі, і 86,9% опитаних пов`язують своє майбутнє з Одесою.

Також результати дослідження показали дуже високий рівень недовіри одеситів до силових структур і органів. Зокрема, міліції не довіряють 71,4% городян - для порівняння К.БОНДАРЕНКО відзначив, що у харків`ян цей відсоток становить - 64,5%; прокуратурі не довіряють 68,3% жителів Одеси, судам – 68,4%, СБУ - 66,0%.

Більшість одеситів (70,9%) виявляють цікавість до інформації про повсякденну діяльність міської влади.

Кажучи про те, якою хочуть бачити городяни Одесу в майбутньому, 62% респондентів відповіли, що культурним центром. Бачать Одесу в майбутньому туристичним центром 33,8% опитаних, бізнес-центром - 11,5%, а промисловим центром бачить у майбутньому своє місто лише кожний 10-й одесит (9,8%).

Відкриваючи філію Інституту Горшеніна в Одесі, К.БОНДАРЕНКО заявив: «Ще в 2007 році ми ухвалили рішення йти в регіони. І сьогодні, слідом за відкриттям філій в Дніпропетровську і Харкові, ми відкриваємо філію в Одесі. Ми впевнені, що саме регіональні еліти найближчим часом визначатимуть майбутнє країни. І тому серйозно вивчаємо процеси, що відбуваються в регіонах».

Дослідження проводилося в рамках річної програми соціологічних досліджень «Справжня Одеса» з 20 по 29 травня 2009 року в місті Одесі. Згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення м.Одеси, було опитано 1000 респондентів, які представляють доросле населення у віці від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать і район, в якому проживає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.