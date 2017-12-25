У Путіна є причини не починати масштабну війну - політолог

Політолог Володимир Фесенко вважає, що загроза суттєвого загострення ситуації на Донбасі є, і вона, на жаль, має стабільний характер. Президент Росії Володимир Путін "грається конфліктом на сході України у своїх відносинах із Заходом", розповів експерт на чаті у "Главреді".

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"Поки у нього залишається потреба та інтерес домовитися із західними керівниками, він не піде на масштабну війну. Відзначу ще один цікавий фактор: влітку в Росії має відбутися Чемпіонат світу з футболу", - додав співрозмовник.

За його словами, для лідера РФ це така ж важлива подія, як зимова Олімпіада в Сочі у 2014 році. "А ось що буде після нього - питання відкрите. Я нагадаю, анексія Криму відбулася після сочинської Олімпіади. Але знову-таки, все залежатиме від того, як далі будуть складатися відносини Путіна з Заходом", - підкреслив гість.

"Також можливо, що Путін буде чекати, чим завершаться вибори в Україні в 2019 році. І у мене немає сумнівів, що російська влада різними способами буде втручатися у наш виборчий процес", - заявив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-президент України Леонід Кравчук заявив, що Путін може вдатися до більш масштабної атаки на Україну.