Томенко дав Президенту 15 днів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до Президента Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією впродовж 15 днів або підтримати відсторонення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації або підтримати його діяльність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, з такою пропозицією заступник голови ВР звернувся враховуючи те, що на нього покладено контроль за виконанням Постанови про Звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування обставин порушення Конституції та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу.

«Я просив би команду Президента протягом 15 днів (за аналогією з правом Президента протягом 15 днів висловлювати свою позицію стосовно законопроектів, ухвалених Верховною Радою) сформулювати свою позицію: чи він підтримує діяльність Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у місті Києві, чи вважає за необхідне зайняти спільну позицію з Верховною Радою та відсторонить його від виконання обов`язків голови КМДА», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Загалом віце-спікер назвав рішення парламенту стосовно ситуації в Києві своєчасним і важливим.

Водночас М.ТОМЕНКО висловив здивування стосовно голосування по цьому питанню. «Якщо позиція Партії регіонів, яка послідовно підтримує команду Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, є зрозумілою, то здивувала позиція депутатів Блоку Литвина, які на місцевому рівні занадто активно критикують діяльність міського голови, натомість, не підтримали дану Постанову», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР ухвалила постанову про звіт ТСК з питань розслідування фактів зловживань київською владою. За її ухвалення проголосували 228 народних депутатів.

З огляду на критичну ситуацію, яка склалася в місті Києві, ВР звертається до Президента України з пропозицією відсторонити від виконання обов`язків голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на період діяльності ТСК та рекомендує скасувати цілу низку незаконних розпоряджень. Також парламент просить правоохоронні органи дати правову оцінку діям посадових осіб Київської міської ради та її виконавчого органу щодо обставин, викладених у звіті Тимчасової слідчої комісії.

Даною Постановою також передбачено, що Тимчасова комісія продовжує свою роботу і повинна подати наступний звіт до 19 листопада 2009 року.