Третьяков: коаліція не розпадеться

Народний депутат, перший заступник лідера фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр Третяков запевняє, що нинішня коаліція не розпадеться.

«Я вам точно можу сказати, що вона (коаліція. – Ред.) не розпадеться», - сказав він у четвер в програмі «P. S. День-сіті».

За його словами, фракція НУНС «дуже задоволена», що не відбулася широка коаліція. Третяков вважає, що останні події об`єднали коаліцію. «Це теж своєрідний об`єднувальний процес», - сказав він.

«У коаліції є чітке розуміння, що таке демократія в країні і що потрібно робити, щоб її зберегти», - цитує "Главред" .