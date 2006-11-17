Ющенко вимагає від Януковича компромісного рішення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду виробити компромісне рішення для розв`язання проблем експорту українського зерна.

Про це йдеться у коментарі «Позиція Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо ситуації з експортом зерна урожаю 2006 року”, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

“Я, як Президент України, вимагаю від уряду та відповідальних органів виконавчої влади прискорити ухвалення компромісного рішення, яке б передбачало наповнення внутрішнього ринку та розв`язання проблем експорту зерна, усунення штучних перепон у цій сфері”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначає, що практична реалізація рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження ліцензування та квотування експорту зерна урожаю 2006 року призвела до повного зупинення цього важливого напрямку зовнішньоекономічної діяльності.

“На сьогодні в портах України утримуються завантажені судна з понад 200 тис. тонн зерна, ще 1,4 млн. тонн очікує відвантаження у припортових елеваторах. Власники зерна та експортери несуть багатомільйонні збитки від недостатньо підготовлених дій уряду та відповідальних виконавчих органів”, - констатує Президент.

Глава держави підкреслює, що така ситуація викликала серйозну стурбованість світової спільноти, в тому числі урядів деяких країн, щодо прогнозованості рішень української влади, загрозу згортання активного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами. “З кожним днем Україна втрачає з такими труднощами здобутий авторитет відкритої до співробітництва держави із привабливим інвестиційним кліматом”, - наголошує В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, усе це може обернутися непередбачуваними наслідками, суттєвим уповільненням темпів інтеграції української економіки, звуженням масштабів міжнародного співробітництва, виникненням напруги у двосторонніх відносинах з країнами – імпортерами українського зерна, втратою традиційних зовнішніх ринків збуту для вітчизняної продукції.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України постановою від 28 вересня 2006 р. №1364 ввів ліцензування експорту зерна. Постановою від 11 жовтня Кабмін ввів квотування експорту зернових. Таким чином, до 31 грудня 2006 року експортні квоти встановлено в обсягу: пшениця і суміш пшениці і жита (меслін) - 400 тис. тонн, ячмінь - 600 тис. тонн, кукурудза - 100 тис. тонн, жито - 3 тис. тонн.

Група найбільших зернотрейдерів, які входять до Української зернової асоціації, подала до Господарського суду Києва позовну заяву до Кабінету Міністрів України про визнання незаконними і про скасування постанов Кабміну про ліцензування і квотування експорту зерна.

Господарський суд Києва 31 жовтня припинив дію постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2006 року про введення квотування експорту зерна до кінця поточного року. Водночас пізніше Госпсуд Києва відмінив свою ухвалу від 31 жовтня.

За приблизними підрахунками Української аграрної конфедерації, збитки зернотрейдерів від введення ліцензування і квотування експорту зерна в даний час становлять близько 2 млрд. грн.

11 листопада прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що Україна не втратила своїх позицій на ринках зерна у зв`язку з введенням квотування і ліцензування експорту зерна.