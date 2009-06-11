Тимошенко не виключає змови Ющенка і Януковича

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що її спеціально для дискредитації втягнули в переговори з Партією регіонів щодо об’єднання в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні в інтерв’ю «5 каналу».

«Я іноді, от зараз, коли все це зруйновано, я навіть думаю про те, чи не змовилися ЯНУКОВИЧ і ЮЩЕНКО між собою, щоб втягнути мене в цей переговорний процес, тому що вони розуміють, що для країни іншого виходу немає. І я, як людина, яка сьогодні несе відповідальність перед людьми і перед майбутнім, як країна вийде з кризи, однозначно пішла на цей переговорний процес. Я думаю, може, вони мене втягнули свідомо, для того, щоб дискредитувати, потім так брутально «кинути», як кажуть в середовищі Партії регіонів. Може, це було навмисно, така програма спланована», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, все, що відбулося, свідчить про можливість спеціально розрахованої кампанії. «Те, що зробилося з абсолютно позитивних і вірних кроків, це говорить тільки про те, що це могло бути сплановано, розраховано для такої потужної дискредитації. Але я хочу просто сказати цим людям, обом Вікторам, що можна так поводитися з ТИМОШЕНКО, можливо, у них така мораль, така совість і рівень поведінки, але не можна так з країною поводитися. Оце я хотіла наголосити», - підкреслила прем’єр-міністр.