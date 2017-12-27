Обмін полоненими повинен початися опівдні - Бірюков (фото)

Сьогодні о 12:00 повинен початися обмін полоненими з підконтрольними Росії бойовиками. Про це на сторінці в соцмережі повідомив радник президента Юрій Бірюков. "Готуємося пока. Процес призначено на 12, буде тривати години три", - написав він.

Читайте такожГеращенко заявила, що в полоні у бойовиків знаходяться вже 170 українцівКрім цього, як повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у соцмережі, представникам МКЧХ вдалося поговорити з усіма українськими полоненими. "МКЧХ підтвердили, що з усіма могли поспілкуватися в конфіденційному режимі", зазначила Геращенко.

"Проконтролювали формування колони, яка направляється до визначеного місця звільнення. Сформована колона з особами зі списку 306 вже рухається у супроводі представників МКЧХ", - додала Геращенко.