Франція продовжить працювати для повернення усіх українських заручників додому - посол

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявляє, що її країна продовжить докладати зусиль для повернення усіх українських заручників додому. Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказала після прибуття літаком з Харкова разом зі звільненими заручниками на злітній смузі аеропорту "Бориспіль".

Читайте такожПрезидент Франції: Маємо звільнити решту полонених та покласти край конфлікту на Донбасі"Я хочу від імені Французької Республіки та від імені президента Макрона вам побажати найкращого, побажати повернутись до ваших домівок. І я хочу запевнити, що ми продовжимо працювати для того, щоб усі заручники прийшли додому", - сказала Дюмон.

Також вона запевнила у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. "Бажаю усім щастя", - сказала посол.

Президент Петро Порошенко подякував Дюмон за "фантастичну українську мову".

Своєю чергою, постійний заступник посла Німеччини в Україні Вольфганг Біндзайль сказав, що звільнення заручників є великим та важливим днем.

"Я дуже радий, що сьогодні (27 грудня) був успішно проведений обмін полоненими. Особливо радів тому, що родичі, сім'ї і друзі до Нового року зможуть обійняти своїх найдорожчих (людей). Я хочу ще сказати, що це також важливий і добрий день для процесу в рамках (виконання) Мінських домовленостей", - наголосив Біндзайль.

"Ми зробили важливий крок сьогодні", - сказав дипломат і додав, що тепер важливо здійснити інші кроки для виконання Мінських угод та продовжити процес звільнення заручників.