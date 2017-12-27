Політ додому: звільнених з полону бойовиків українців будуть доправляти гелікоптерами та літаками (відео)

Президент України Петро Порошенко зустрівся із звільненими заручниками на Донбасі перед відльотом до Харкова.

На зустріч із звільненими заручниками у Донецькій області, яку транслював телеканал "Прямий", глава держави прибув разом із дипломатами з Франції та Німеччини.

"Дякую дорогі мої. Тут приїхали вас зустрічати і міністр оборони, і наші партнери по "нормандському формату" - посол Франції (Ізабель Дюмон) і представник посольства Німеччини, і саме зусиллями Ангели Меркель і Еммануеля Макрона, великої нашої команди стало можливим, щоб ви зараз були з нами. Але я думаю, що ми тут не будемо влаштовувати ніяких мітингів. Ми робимо все можливе. Я попросив, щоби були надані вам гелікоптери, і зараз усі будуть відвезені до Харкова", - наголосив президент.

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Він сказав, що до Харкова доведеться летіти годину і потім після Харкова звільнені заручники відправляться до Києва.

Звільнених перевдягнули в нову форму Збройних сил України. Після зустрічі з Порошенком їх гелікоптерами доправлять до аеропорту в Харкові, передає ТСН.

Там на них чекають рідні та бойові побратими. Потім літаками звільнених доправлять до аеропорту "Бориспіль" під Києвом, де також уже кілька годин чекають на їхній приліт.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі та відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.