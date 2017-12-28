У Міноборони пообіцяли зміцнити кордони у відповідь на намір РФ продовжувати мілітаризацію

У Міністерстві оборони зміцнюватимуть кордони України та нарощуватимуть оперативні спроможності армії у відповідь на намір Росії розвивати поблизу них військову інфраструктуру.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі оборонного відомства щодо заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що розвиток військової інфраструктури, у тому числі біля кордонів з Україною, стане пріоритетом для армії Росії.

Читайте такожГенерал про мілітаризацію Криму: найближчим часом Путін йти звідти не збирається

«Україна, безперечно, буде приділяти першочергову увагу зміцненню кордонів держави», - йдеться у повідомленні начальника управління комунікацій та преси Міністерства оборони України полковника Олексія Чернобая.

За його словами, «враховуючи те, що наразі більше 400 км кордону залишаються не контрольованими владою України, одним із найвагоміших завдань, яке потрібно вирішити, є розгортання міжнародної миротворчої місії ООН, яка б взяла під контроль неконтрольовану ділянку кордону та унеможливила поставки озброєння і військової техніки до незаконних збройних формувань, а в подальшому передала цю ділянку під контроль Державній прикордонній службі України».

Як сказав Чернобай, Збройні сили України будуть і в подальшому нарощувати та вдосконалювати свої оперативні спроможності для гарантування територіальної цілісності країни.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Шойгу на селекторній нараді заявив, що розвиток військової інфраструктури біля кордонів з Україною стане пріоритетом для російської армії. За його словами, у Міноборони РФ попереду «багато роботи», і про це говорив російський президент Володимир Путін.

«Крім цього, наприкінці року ми також подивимося підсумки виконання доручень президента РФ, даних як указами 2012 року, так і, безумовно, ті доручення, які давалися їм на травневих і листопадових нарадах у Сочі, яких пройшло вже 10, і здебільшого вони стосуються переозброєння армії. Але, звичайно, є серйозні доручення з освоєння окремих регіонів. У даному разі я говорю про Арктику, я говорю про острівну частину на сході (РФ) і, безумовно, все, що пов'язано зі зміцненням наших західних кордонів», - сказав Шойгу. Він підкреслив, що вже «пророблена велика робота, пов'язана з розміщенням з'єднань».