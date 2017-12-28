Снайпери на Майдані: свідок розповів, хто наказав стріляти на ураження в мітингувальників

Член "Батьківщини" і екс-голова кримського відділення БЮТ Андрій Сенченко стверджує, що екс-командувач Внутрішніх військ Станіслав Шуляк давав команду снайперам стріляти по мітингувальниках на Майдані, якщо комусь із бійців буде завдано шкоди.

Про це він як свідок розповів на суді у справі про держзраду втікача Віктора Януковича, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"У цей день мені зателефонував перший заступник Внутрішніх військ України Коноплянник. Ми з ним давно знайомі. Він мені зателефонував рано вранці, попросив підійти на перехрестя Садової та Грушевського. Ми з ним контактували, він запобіг багато чому. Я підійшов й ми піднялися у скверик. Близько 9-ої ранку з правого під'їзду Кабміну вийшла група, вервечкою, хлопців у чорній формі. У руках у них були довгі футляри. Він сказав, що Шуляк дав наказ снайперам виходити на Європейську площу. Ми спостерігали, як вони спускалися. Була команда - якщо хоч хтось похитнеться у шеренгах Внутрішніх військ, стріляти на ураження в мітингувальників", - розповів Сенченко.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, в Оболонському районному суді Києва проходить 26-е засідання по суті у справі про держзраду й пособництво у веденні війни втікача Віктора Януковича.