Родини полонених Глондаря та Корінькова продовжують боротись за їхнє звільнення (відео)

Родини полонених Глондаря та Корінькова продовжують боротись за їхнє звільнення.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Поки вся країна раділа за 73-ох визволених з полону бойовиків українців, перед екранами телевізорів плакали кілька жінок: одночасно від радості за звільнених і від розпачу, бо середи тих, кого обміняли, не було їхніх рідних.

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Бійці третього полку спецпризначення Сергій Глондар та Олександр Коріньков у полоні вже майже три роки. Вони завжди були першими у списках на обмін.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.