Геращенко уточнила формулу обміну українських заручників на бойовиків: 73 на 233

Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі та відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.

Про це УНАН повідомили у прес-служба Апарату Верховної Ради України.

"27 грудня в районі Майорська, що на Донеччині, відбулося звільнення заручників. З тюрем бойовиків було звільнено 73 українці, які незаконно утримувались в ОРДЛО", - повідомила перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

У цьому зв'язку сказано, що звільнення 73 заручників стало можливим завдяки позиції президента України Петра Порошенка, який порушував це питання як пріоритетне в "нормандському форматі". Також звільнення заручників відбулося завдяки роботі гуманітарної робочої підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську, консолідованій співпраці Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, судів, які докладали всіх зусиль для розблокування процесу звільнення заручників.

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"Своєю чергою, українською стороною було передано 233 осіб зі списку у 306 шляхом помилування та звільнення їх з-під варти. Вони вчинили злочини, але до них було застосовано зміну запобіжного заходу або процедуру помилування у тих випадках, де це було дозволено законодавством. Серед переданих немає таких, які вчинили вбивства та інші важкі злочини, що не підпадає під процедуру помилування", - наголошується у повідомленні.

Як сказала Уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту у Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко, учасники переговорів від України в гуманітарній Мінській підгрупі "найжорсткіше і найтяжче боролися за звільнення військовослужбовців, які довгий час, ще після Дебальцева та битви за Донецький аеропорт, знаходилися в тюрмах бойовиків і утримувалися в Макіївській колонії".

Серед звільнених - бійці батальйону «Кривбас» Микола Герасименко та Олександр Лазаренко, яких бойовики незаконно утримували ще з лютого 2015 року, після Дебальцева.

Також серед звільнених - представник Нацгвардії Євген Чуднєцов, якого бойовики засудили до 30 років, який зазнав страшних катувань у катівнях ОРДО. Також серед звільнених є легендарні «кіборги» – Олександр Морозов та Іван Ляса, які найдовше знаходилися в заручниках, ще з оборони Донецького аеропорту.

Перший заступник Голови парламенту повідомила, що вдалося звільнити військовослужбовців, які гідно і мужньо трималися у місцях неволі - Олександра Олійника, Олексія Кодьмана, Олексія Кириченка, Олександра Каліна, яких, поранених, схопили бойовики у період з кінця 2014 до початку 2016, під час найважчих бойових дій на фронті.