За приїздом в Україну багатьох "злодіїв у законі" дуже часто стоїть ФСБ – Князєв

За приїздом в Україну з території Російської Федерації багатьох так званих "злодіїв у законі" дуже часто стоїть ФСБ РФ.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав голова Національної поліції України Сергій Князєв.

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"Виявилося, їх багато приїхало з Росії. Ми побачили, що за цим дуже часто стоїть Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Після затримання хтось мовчав, а хтось говорив: отримав команду або рекомендацію прибути в Україну, оселитися в певному регіоні і жити, як і до цього жив. Тобто, вчиняти правопорушення, створювати незаконні злочинні організації, зрощуватися з ослабленим державним апаратом", – пояснив Князєв.

Він повідомив, що поліція до середини 2016 року "дуже рідко" доповідала про "ефектні затримання".

"Десь до середини минулого року поліція у своїх звітах або керівники поліції у своїх промовах взагалі дуже рідко доповідали суспільству щодо ефектних затримань або реалізації виявлення правопорушень, їхнього розслідування, в якому документували б роль так званих "злодіїв в законі". Кількість цих суб’єктів на території України в рази збільшилася", - сказав Князєв.