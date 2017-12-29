Князєв пояснив, чому 17 грудня поліція не пустила мітингувальників у Жовтневий палац

10:54, 29 грудня 2017
Політика
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Якби правоохоронці не поставили кордон на вході до будівлі, мітингувальники зірвали б концерт оркестру Гленна Міллера.

УНИАН

Голова Національної поліції Сергій Князєв пояснив, чому 17 грудня поліція не пустила мітингувальників у Жовтневий палац у центрі Києва. В інтерв'ю УНІАН Князєв сказав, що якби поліція не поставила кордон на вході до будівлі, мітингувальники зірвали б концерт, який проходив тоді в палаці.

Читайте такожЗ димовими шашками й Саакашвілі на паркані: з'явилося нове відео штурму Жовтневого палацу в Києві"Американська група, яка приїхала в турне у європейську столицю, серед білого дня у мирному місті оточується маргіналами. Якби я там не поставив поліцейських, концерт зірвали б і захопили будівлю, поліцію усі б критикували. І ви у тому числі", - заявив він.

За словами Князєва, "за фактом закликів до силового захоплення публічних місць відбувається розслідування".

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня учасники акції «Марш за імпічмент», одним з організаторів якої виступив лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі, намагалися прорватися в Жовтневий палац, щоб облаштувати там свій штаб. На заваді стали правоохоронці. Між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.

Саакашвілі закликав прихильників не піддаватися на провокації і заявив, що «насилля - це не наш шлях». Потім він звернувся до своїх прихильників із закликом йти до Верховної Ради.

За фактом подій під Жовтневим палацом поліція відкрила кримінальні провадження: за ст. 15 ст. 341 (замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Внаслідок сутичок з мітингувальниками постраждали 60 нацгвардійців, 15 з них були госпіталізовані.

Того дня, згідно з інформацією в розділі "Афіша" на сайті Міжнародного центру культури та мистецтв ФПУ (Жовтневий палац), 17 грудня відбувався концерт оркестру Гленна Міллера «It’s Glenn Miller time».

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