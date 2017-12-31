Путін не привітав Порошенка і ще одного президента з Новим роком

Президент Росії не привітав Петра Порошенка з Новим роком. Без привітань Кремля залишився і президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, передає ТСН.

Читайте такожРосія може піти на деякі поступки щодо Донбасу - прогноз Stratfor на 2018 рікЗате Володимир Путін привітав лідера США Дональда Трампа, канцлера Німеччини Ангелу Меркель, Папу Римського Франциска, президентів Сирії і Туреччини та інших.

Так, у привітанні Трампу Путін сказав, що, на його думку, в "непростій міжнародній обстановці" необхідно вибудовувати конструктивний двосторонній діалог. Це, за словами президента РФ, зміцнить стратегічну стабільність у світі і допоможе знайти відповіді на глобальні виклики й загрози.