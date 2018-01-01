Голова МЗС Італії: криза в Україні поставила під сумнів основні принципи ОБСЄ

Італія перейняла від Австрії головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в 2018 році та закликала усі сторони конфлікту на Донбасі виконати Мінські угоди.

Як повідомляється на сайті організації, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Італії Анжеліно Альфано 11 січня представить пріоритети італійського головування в організації на засіданні Постійної ради у Відні.

Альфано закликав країни-учасниці ОБСЄ продемонструвати політичну волю у вирішенні спільних випробувань у галузі безпеки.

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"ОБСЄ - це організація, яка завжди досягала конкретних результатів, коли усі її країни-учасниці конструктивно співпрацювали та мали справжній дух спільної відповідальності", - наголосив він.

"Криза в Україні та довкола неї поставила під сумнів самі принципи, на яких ОБСЄ заснована. Італія продовжить підтримувати зусилля ОБСЄ з метою мирного урегулювання конфлікту та наполегливо закликає сторони повністю виконати Мінські угоди", - заявив глава МЗС Італії.

Він підкреслив, що ключовим пріоритетом Італії на час головування в ОБСЄ у 2018 році стане "зміцнення багатовекторного підходу як інструменту, що відновить "дух Гельсинки" (Гельсинського заключного акту 1975 року - УНІАН) та подальше зміцнення миру, безпеки, стабільності та співробітництва".

Гаслом італійського головування в організації буде "Діалог, право власності, відповідальність". Італія дотримуватиметься відкритого, прозорого та інклюзивного підходу.

"Спільні виклики вимагають обопільних рішень. Ми намагатимемося відродити "дух Гельсинки" не шляхом повернення у минуле, але за допомогою демонстрації нової налаштованості, яка дозволила зберегти діалог навіть у найбільш складні роки "холодної війни". Італійське головування буде спрямоване на те, аби очолити зусилля ОБСЄ з метою подолання розбіжностей між країнами-учасницями", - заявив Альфано.

Посилена увага італійського головування зосереджуватиметься на викликах та можливостях, які походять з регіону Середземного моря.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно бойовики не дали місії ОБСЄ перевірити місце відведення важкого озброєння.