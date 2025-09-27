Він, зокрема зауважив, що Угорщина не вплутується у "війну по сусідству".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зробив чергову провокативну заяву про війну в Україні, зазначивши, що Угорщина є суверенною країною і її уряд дотримується суверенної політики. А також те, що вони роблять те, що слугує інтересам їхньої нації, - захищають безпеку угорців та не вплутуються у "війну по сусідству".

"Тож я можу зрозуміти розчарування міністра закордонних справ України: їм поки що не вдалося втягнути нас у свою війну, і якими б провокаційними не були його заяви, їм це не вдасться й у майбутньому", - написав Сіярто на своїй сторінці в Х (Twitter).

Ситуація між Україною і Угорщиною - що відомо

Як повідомлялося, раніше Угорщина запровадила санкції проти трьох посадовців Сухопутних військ Збройних сил України у зв’язку зі смертю мобілізованого етнічного угорця, який мав подвійне громадянство.

Пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про "дзеркальну відповідь" та заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових.

Згодом Сіярто відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в українському повітряному просторі були зафіксовані, ймовірно, угорські дрони-розвідники. Сіярто заперечив це і зазначив, що Зеленський нібито бачить "те, чого насправді немає".

У відповідь на заяву Сіярто Сибіга в X (Twitter) зауважив, що "ми починаємо бачити", зокрема "лицемірство і моральну деградацію вашого уряду, відкриту і приховану роботу проти України та решти Європи, служіння Кремлю у якості лакея".

