Тимошенко порушує правила - Ющенко просить «своїх» міністрів пильнувати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав міністрів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” бути консолідованими і принципово відстоювати відповідність рішень уряду державним інтересам.

Як повідомляє прес-служба глави держави, темою зустрічі стала оцінка їхньої роботи в уряді та деякі аспекти діяльності Кабінету міністрів.

Президент наголосив, що Кабмін цього року припустився безпрецедентного рівня невиконання державних програм, передбачених держбюджетом-2009.

Посилаючись на звіт Рахункової палати України, отриманий минулого тижня, Президент вказав фактичну відсутність бюджетного фінансування важливих програм соціально-економічного та культурного розвитку. «Це безпрецедентний випадок, коли Кабінет міністрів демонструє таке ігнорування закону про бюджет», – констатував Президент.

Він закликав міністрів зайняти чітку позицію у цій ситуації і, якщо уряд проводить таку політику, публічно пояснити причини таких дій.

Говорячи про процедури прийняття урядових рішень, В.ЮЩЕНКО наголосив, що цього року 215 постанов Кабінету міністрів (або кожна четверта) приймаються за наявності зауважень Міністерства юстиції. Це означає, що такі акти не відповідають Конституції або законам України, указам Президента України і постановам Верховної Ради. Відповідно до Регламенту Кабінету міністрів, внесення таких проектів актів Кабміну на розгляд взагалі не допускається.

Президент також критично оцінив практику, коли проголосовані на засіданнях Кабміну рішення не оприлюднюються за підписом прем`єр-міністра у передбачений законодавством (зокрема, Регламентом Кабінету міністрів) строк і часто не набувають чинності.

Окремо глава держави звернув увагу на зміст деяких рішень Кабінету міністрів, які очевидно не відповідають національним пріоритетам. Як найяскравіший приклад Президент навів рішення про розрахунок за поставлений російський газ авансовим платежем за послуги транзиту. Як застеріг В.ЮЩЕНКО, реалізація цього рішення могла призвести до втрати державного контролю над НАК «Нафтогаз України».

Президент наголосив, що очікує від міністрів-представників НУ-НС активніших і узгодженіших дій щодо таких рішень Кабінету міністрів.

В.ЮЩЕНКО висловив тверде переконання, що міністри, призначені за квотою «Нашої України – Народної самооборони», повинні у цьому питанні стати консолідованими і принципово відстоювати відповідність рішень Кабінету міністрів державним інтересам і нормам чинного законодавства, наголошується у повідомленні.

У зустрічі взяли участь віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр регіонального розвитку і будівництва України Василь КУЙБІДА, міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, міністр юстиції Микола ОНІЩУК, міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА.

З боку секретаріату Президента у зустрічі взяли участь глава Секретаріату Віра УЛЬЯНЧЕНКО та перший заступник глави – представник Президента у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.