Ідея "русского мира", яку пропагує Кремль, остаточно провалилася — архієпископ
14:25, 02 січня 2018Політика
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Кремль підтримував ідею комунізму при всій наочній нездійсненності його побудови, зазначив секретар Священного Синоду УПЦ КП.
Ілюстрація / REUTERS
Секретар Священного Синоду Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) вважає, що ідея "русского мира" провалилася.
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Кремль продовжує просувати провальну ідею, як пише "Главред".
"Так, безперечно, ідея "русского мира" провалилася. Однак Кремль продовжує просувати її так само, як у 1970-80-х роках просував ідею комунізму при всій наочній нездійсненності і абсурдності його побудови", — зазначив співрозмовник.
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