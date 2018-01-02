Ідея "русского мира", яку пропагує Кремль, остаточно провалилася — архієпископ

Секретар Священного Синоду Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) вважає, що ідея "русского мира" провалилася.

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Кремль продовжує просувати провальну ідею, як пише "Главред".

"Так, безперечно, ідея "русского мира" провалилася. Однак Кремль продовжує просувати її так само, як у 1970-80-х роках просував ідею комунізму при всій наочній нездійсненності і абсурдності його побудови", — зазначив співрозмовник.