Депутати відхрещуються від «пивних» мільйонів: «може, десь каву пив»

Депутати не знають, що голосували за збільшення фінансування Верховної Ради України на 100 мільйонів гривень.

Про це свідчать результати експертного опитування, яке провів Інститут Горшеніна щодо ухваленого 3 червня Закону “Про збільшення фінансування Верховної Ради на 97 мільйонів гривень у 2009 році”.

Так, народний депутат від НУ-НС Владислав КАСЬКІВ зауважив, що нічого не знає про цей закон. «Мені важко зараз судити, тому що якщо йде мова про бюджет наступного року, то дуже передчасно давати будь-які оцінки. Навряд чи це офіційний документ», - сказав В.КАСЬКІВ і додав: «Я думаю, що обговорення бюджетних позицій ще дуже передчасне, враховуючи кризу і економічну ситуацію».

Народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО, не зважаючи на те, що проголосувала за прийняття даного закону, також не готова була його прокоментувати: «Я не готова компетентно відповісти на це запитання, тому що не знаю, на що конкретно ідуть ці кошти”. За її словами, треба спочатку розібратися, куди підуть ці 97 мільйонів, а потім дивитись, чи це виправдано. “Я не пам’ятаю, щоб я голосувала за цю зміну до бюджету», - зауважила вона. При цьому О.БОНДАРЕНКО зауважила, що ніяких наслідків збільшення фінансування особисто на собі не відчуває: «Я, наприклад, як депутат, взагалі цього не відчула. Як був у мене старий кабінет – так він і залишився, ніхто в ньому ремонт не робив, ніхто меблі не збирається купляти. Комп’ютер як був трирічної давнини, так він і стоїть, бумаги більше не дають. Куди ідуть ці гроші? Я не знаю».

Народний депутат від БЮТ Степан КУРПІЛЬ також підтримав закон на голосуванні, і також нічого про нього не чув: «Я про це вперше чую. Можливо десь каву пив, але я про це зовсім нічого не знаю. Якщо брати такі речі, як санаторно-курортний відпочинок – це взагалі ганебна річ, тому що депутати мають достатню зарплату, щоб відпочити. Я думаю що на цьому хтось просто руки гріє”. Також С.КУРПІЛЬ не знає про розподіл бюджетних коштів: «Я знаю, що великі гроші виділяються також на лікування. Куди ці гроші діваються, що з ними робиться – ніхто так толком і не знає. Було б добре, якби Рахункова палата, чи хто просто проаналізували: а куди йдуть ці гроші, чи взагалі ефективне використання цих грошей». Крім того, народний депутат зазначив, що йому не зрозуміло тлумачення окремих статей: «Я також до кінця не розумію, що означає «фінансування законотворчої діяльності». Я знаю, що це обслуговування апарату, експертів. Наскільки це вмотивовано? Я думаю, що це суттєво завищені цифри. Більшість депутатів не розуміє, що це означає, що туди входить? Шкода, що це не розшифровується».

Довідка УНІАН. 3 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деякі інші закони України", що передбачає підвищення акцизу на пиво на 93,5% – з поточного рівня 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр. Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося направити на додаткові витрати, пов`язані із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет і впливом цінового чинника на вартість лікування цього року. При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет передбачалася в сумі 160 млн. грн. Крім того, ці кошти планувалося направити на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка" – 22,5 млн. грн.

Але після того, як закон був поданий на підпис Президенту України, стало відомо, що додаткові засоби від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада України має намір направити не тільки на закупівлю інсуліну, а й на утримання свого апарату.

Згідно з цим законом, змінами до держбюджету на 2009 рік передбачено не тільки заявлене раніше фінансування закупівель інсуліну, робіт щодо забезпечення цілодобового водопостачання Львова і створення "Будинку-музею Т.Г.Шевченка", а й збільшення фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн. Зокрема, фінансування законотворчої діяльності ВР збільшене на 58 млн. грн. – з 413 млн. грн. до 471 млн. грн., організаційного, інформаційно-аналітичного і матеріально-технічного забезпечення діяльності ВР – на 7 млн. грн., з 157 млн. грн. до 164 млн. грн., візитів народних депутатів за кордон – на 3,5 млн. грн., з 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуговування діяльності ВР – на 23 млн. грн., з 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Крім того, фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління ВР збільшена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., висвітлення діяльності депутатів через ЗМІ і телебачення – на 3 млн. грн., з 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При цьому кошти на закупівлю інсуліну в обсязі 160 млн. грн. входять у загальнодержавні витрати Міністерства фінансів.