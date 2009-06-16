Тимошенко: у Ющенка, Яценюка і Януковича на трьох один штаб

Потенційні кандидати в президенти України: нинішній Президент Віктор Ющенко, Арсеній Яценюк і Віктор Янукович мають один на трьох виборчий штаб, яким керує власник компанії "РосУкрЕнерго" Дмитро Фірташ, заявила у понеділок прем`єр-міністр України і лідер БЮТ Юлія Тимошенко.

"У них на трьох один штаб", - заявила Тимошенко, виступаючи в прямому ефірі програми „Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За її словами, керує цим штабом співвласник компанії "РосУкрЕнерго" Дмитро Фірташ, якого Тимошенко назвала "прямим ворогом уряду" України, а сам штаб має в своєму розпорядженні значні фінансові і медійні можливості.

Тимошенко пояснила, що, на її думку, на наступних виборах "Ющенко є технічним кандидатом Яценюка", його завдання полягає в постійній критиці уряду і прем`єра. Яценюк, у свою чергу, сказала Тимошенко, технічний кандидат Януковича, його завдання - зібрати голоси в Західній Україні, а Янукович - справжній кандидат і конкурент для Тимошенко на виборах.

Прем`єр зазначила, що відбувся великий переговорний процес, "коли і Блок Литвина готовий був бути разом (з новою коаліцією), і велика частина "Нашої України - Народної самооборони" готова була бути разом, і всі інші сили, вони не були проти".

"І зрозуміло, що при такому масштабному об`єднанні всіх політичних сил тільки одна людина залишається за бортом - президент... І саме тому такі емоції", - зазначила прем`єр.

"Я теж збираюся йти на президентську кампанію. Крім того, ще десятків п`ять народних депутатів. Скажіть, будь ласка, як про конкурента можна сказати щось добре? Зрозуміло, що зараз усі, хто стоять навколо мене, сильні і здорові чоловіки, вони мріють про те, щоб впав уряд, щоб впав бюджет... Вони тільки не думають, що за цим впаде країна", - цитує Тимошенко РІА "Новости".