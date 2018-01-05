Ріст мінімалки, тарифів, безвіз з ОАЕ та сортування сміття: які зміни чекають на українців із січня 2018 року (відео)

Зокрема, мінімальна зарплата українців зросла з 3200 грн до 3723 грн. З 1 січня 2018 року змінився також вихід на пенсію: у 60 – за наявності 25 років стажу, у 63 – 15-25 років стажу, у 65 – якщо на 01.01.2019 є 15-16 років стажу; якщо стаж менше 15 років – соцдопомога. Військові пенсії зросли у середньому на 1500 грн.

Не розпочався новий рік і без росту тарифів. З 1 січня 2018 року електроенергія подорожчала на 9,5%. Також з січня підвищились граничні тарифи на фіксовану телефонію в середньому на 8,3%. Крім того, зросли тарифи Укрпошти на пересилання поштових відправлень в середньому на 16%. Міжнародні відправлення подорожчали на третину.

Читайте такожФальсифікація рішення про підвищення цін на електрику: нардепи звернулись до Порошенка та правоохоронців (заява)

З 1 січня 2018 року кожен пацієнт може отримувати первинну допомогу безкоштовно в обраного сімейного лікаря. З 1 січня 2018 року максимальна швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах знижена з 60 км/год до 50 км/год. З 1 січня електрокари можна придбати без ПДВ. З 1 січня 2018 року на українському кордоні запрацювала система біометричного контролю для іноземців та осіб без громадянства.

З 1 січня 2018 року в Україні заборонено утилізувати сміття без переробки та сортування. У разі порушення штраф для населення 340-1360 грн, юридичних осіб – 850-1700 грн. З 1 січня зарплата вчителів зросла на 25%. Це в середньому +1500 грн до окладу. Зарплати військовослужбовців зросли у 4,5 рази. Наприклад, інспектор прикордонної служби І категорії отримував 760 грн, а тепер – 3350 грн.

Читайте такожКабмін розгляне підвищення "мінімалки" до 4200 гривень – закон про держбюджет

Японія з 1 січня спростила візовий режим для українців. А між Україною та ОАЕ набув чинності безвізовий режим.