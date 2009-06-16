Тимошенко не збирається тратити кредит МВФ на оплату газу
Питання навіть не розглядалося
Питання про використання кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) для оплати газу не розглядається.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Люксембурзі після 13-го засідання Ради з питань співпраці між Україною та Європейським Союзом.
«Річ у тому, що взагалі ця тема не піднімалася ніколи, тому що у функції МВФ не входить подібне фінансування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН заявив, що прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН надіслав листа Міжнародному валютному фонду, в якому звертає увагу на необхідність додаткової підтримки України, щоб не зірвати поставки газу для безперебійної роботи системи в осінньо-зимовий період.
У своєму листі, зокрема, російський прем`єр-міністр заявив про готовність Росії брати участь у розміщенні облігацій на суму 10 млрд. дол.