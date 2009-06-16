Тимошенко не збирається тратити кредит МВФ на оплату газу

Питання про використання кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) для оплати газу не розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Люксембурзі після 13-го засідання Ради з питань співпраці між Україною та Європейським Союзом.

«Річ у тому, що взагалі ця тема не піднімалася ніколи, тому що у функції МВФ не входить подібне фінансування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН заявив, що прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН надіслав листа Міжнародному валютному фонду, в якому звертає увагу на необхідність додаткової підтримки України, щоб не зірвати поставки газу для безперебійної роботи системи в осінньо-зимовий період.

У своєму листі, зокрема, російський прем`єр-міністр заявив про готовність Росії брати участь у розміщенні облігацій на суму 10 млрд. дол.