Литвин не виключає можливості дострокових виборів ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає можливості оголошення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Харкові.

«Я не виключаю, що зараз розпочнеться кампанія по дострокових виборах. Якщо не відбулась одна конфігурація, то буде інша», - припустив голова ВР.

На його думку, дострокові парламентські вибори можуть проводитися для того, щоб «зменшити шанси своїх конкурентів, провести чистку рядів, відтермінувавши президентські вибори».

На думку В.ЛИТВИНА, після президентських виборів почнеться тотальна заміна кадрів і міграція політиків, «які не встигнуть на літак».

«Якщо не будуть голосувати за прийняття дати виборів Президента, то зрозуміло, що працює інший сценарій. Якщо будуть намагатися змінити дату, працюють інші технології», - припустив голова ВР.