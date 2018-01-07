Дипломат розповів про перспективу Третьої світової війни і найбільші загрози

Директор департаменту міжнародних багатосторонніх відносин Фонду "Майдан закордонних справ" і дипломат Олександр Хара під час чату для "Главреда" відповів на запитання читача про перспективу третьої світової війни і про найбільш небезпечні в цьому плані країнах.

"Найбільшими загрозами миру у світі є РФ, Північна Корея, Іран, а також терористичні угруповання. Дещо в меншій мірі (на регіональному рівні) можуть виникнути конфлікти між Китаєм і Індією, Індією та Пакистаном. Звичайно, спроби Росії і Китаю зруйнувати світовий порядок є небезпечною тенденцією - як РФ веде себе на західному напрямку, як КНР розширює свій вплив на сусідні країни в Південно-Китайському морі. Це зачіпає інтереси не тільки регіональних країн, але і наддержав. Разом з тим, Пекін, на відміну від Москви, не веде себе агресивно по відношенню до Вашингтону", - сказав він.

Крім того, Хара прокоментував можливість врегулювання конфлікту навколо Північної Кореї силами Росії і Китаю.

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"Ключовими гравцями в північнокорейському кризі є США і Китай. Росія швидше намагається погіршити ситуацію, не маючи суттєвого впливу на Пхеньян. Нещодавно прийняті Радою безпеки ООН санкції значно посилюють тиск на Кім Чен Ина, а військове посилення американських союзників (Південної Кореї і Японії) разом з присутністю американців в регіоні - створює реальну загрозу його режиму, стимулюючи його до мирного вирішення "Зобов'язання. На жаль, ситуація не виглядає таким чином, що Північна Корея почне відступати, оскільки там розуміють свої переваги. Отже, ця проблема буде залишатися гострою і в 2018 році. Ймовірність збройного конфлікту, включаючи ядерний компонент, на жаль, досить висока", - сказав дипломат.

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