У САП сподіваються, що суддя-"баночник" Чаус в березні буде екстрадований до України

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко сподівається, що затриманий екс-суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус в березні буде екстрадований з Молдови в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кривенко повідомив сьогодні журналістам після експертного обговорення «Виконання спеціального завдання і провокація підкупу: де проходить межа?» сьогодні в Києві.

«Ми його (Чауса – УНІАН) дуже чекаємо. Ми перші постелимо йому в Борисполі чи в Жулянах червону доріжку. Чекаємо. Справа готова. Звертались ми і за дозволом на спецрозслідування, але оскільки місцезнаходження його відоме, він перебуває в Кишиневі, суд наразі не задовольнив наше клопотання (щодо дозволу на спецрозслідування – УНІАН), однак ми чекаємо, сподіваємося, що політичні процеси, які відбуваються в Молдові, зрушать процес», - заявив він.

«Чаус звернувся за політичним притулком в Молдові, йому відмовили, він оскаржує це рішення у судових інстанціях. Наразі колеги з Молдови говорили, що до кінця січня це питання повинно бути вирішено, але це судова система, на неї ніхто не може вплинути», - додав Кривенко.

«Ми розраховуємо, що за січень-лютий пройдуть всі необхідні процедури і вже в березні екстрадиція відбудеться, і Чаус буде переданий Україні», - заявив представник САП.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання хабара у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за ухвалення вироку в інтересах підсудних. Він отримав гроші у скляній банці.

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6 вересня 2016 року Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено у розшук. Пізніше Чауса було затримано за екстрадиційним запитом України у Молдові.

6 жовтня 2016 року Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президенті Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва.