Тимошенко збере нараду щодо боргів перед Нафтогазом

08:12, 19 червня 2009
Політика
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Про це повідомляє Урядовий портал

Сьогодні об 11.00 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з головами облдержадміністрацій, мерами міст та керівниками «Теплокомуненерго» з питань погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомляє Урядовий портал.

Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й, 3-й під‘їзди, 7-й поверх, Велика зала.

 

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