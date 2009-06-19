Тимошенко збере нараду щодо боргів перед Нафтогазом

Про це повідомляє Урядовий портал

Сьогодні об 11.00 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з головами облдержадміністрацій, мерами міст та керівниками «Теплокомуненерго» з питань погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє Урядовий портал. Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й, 3-й під‘їзди, 7-й поверх, Велика зала.

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