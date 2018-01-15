У Комітеті виборців України назвали ТОП-10 депутатів-прогульників за минулий рік

У Комітеті виборців України назвали найпродуктивніших народних депутатів 2017 року, а також ТОП-10 прогульників.

Як передає кореспондент УНІАН, їх імена під час прес-конференції озвучив аналітик ВГО “Комітет виборців України” Денис Рибачок, опираючись на дані досліджень КВУ щодо підсумків роботи ВР у 2017 році.

“Серед найпродуктивніших депутатів 2017 року: Андрій Шинькович (БПП), - 10 проектів законів його співавторства були прийняті як закони, Ірина Подоляк (“Самопоміч”), Марія Іонова (БПП) — 9, Микола Княжицький (НР) — 8.

Серед ТОП-10 депутатів-прогульників минулого року, за словами Рибачка, Євген Бакулін, Дмитро Добкін, Дмитро Ярош, Михайло Добкін, Іван Фурсін, Віталій Чепинога, Геннадій Бобов, В’ячеслав Богуслаєв.

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Не відвідали жодного засідання ВР нардепи-втікачі Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.

Також експерт розповів, що темпи законодавчої активності народних депутатів значно відрізняються. Так, 11 нардепів не подали жодного проекту закону за 2017 рік, 49 — подали понад 30. Серед окремо взятих нардепів найбільше законопроектів за рік подали Шинькович — 75, Роман Мацола (БПП) — 68, Олег Ляшко — 56.

Крім того, експерт КВУ розповів, що сумлінність роботи народних депутатів дещо знизилась за три роки, зокрема, щодо участі в голосуваннях. Якщо в 2015 та в 2016 роках один нардеп в середньому брав участь в 55% та 54% голосувань за рік, то в 2017 році — лише 42%.

“Лідери фракцій ВР також демонстрували низькі показники участі в голосуваннях. Антилідером за цим показником є Юрій Бойко, який в 2017 році взяв участь в 3% голосувань. Юлія Тимошенко - в 21%, Олег Ляшко — 39%, Максим Бурбак — 63%, Олег Березюк — 64%, Артур Герасимов — 77%”, - розповів Рибачок.

Разом з тим у КВУ зазначили, що у 2017 році відбулося 116 пленарних засідань ВР, що на 8 засідань менше, аніж минулого та позаминулого років.

Загалом, за даними письмової реєстрації, із 423 народних депутатів 50 пропустили з невідомих причин половину пленарних засідань ВР у 2017 році.