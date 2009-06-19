З партії Тимошенко вийшли ще два депутати

Народні депутати України, члени фракції БЮТ Геннадій ЗАДИРКО і Володимир КАПЛІЄНКО написали заяви про вихід із партії «Батьківщина», але не складатимуть депутатські повноваження.

Про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН, у ході якої засудили позицію прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у конфлікті з Йосипом ВІНСЬКИМ, який подав у відставку з посади міністра транспорту.

Г.ЗАДИРКО наголосив: “Якщо хтось вважає, що ми, не погоджуючись з лідером, повинні піти з народних депутатів і з фракції БЮТ, то я думаю, що це помилкове рішення”. Він додав: “Хтось повинен такий холодний душ виливати і нагадувати товаришам по фракції, що треба виконувати програму партії, тому що їй повірили мільйони українців”.

За його словами, “більш послідовних захисників, ніж ми з КАПЛІЄНКОМ, виборчої програми “Український прорив” у фракції БЮТ немає, бо ми з нею йшли на вибори, ми її послідовно виконуємо і захищаємо, тому це був би неприродній крок, якби ми пішли з народних депутатів України”.

Г.ЗАДИРКО висловив переконання, що саме його робота у Донецькій області під час парламентської виборчої кампанії дала можливість БЮТ набрати достатню кількість голосів, щоб у подальшому створити в парламенті демократичну коаліцію.

За словами В.КАПЛІЄНКА, він був членом партії “Батьківщина” з 2003 року, і тому може спрогнозувати “нашу подальшу долю”. За його словами, спочатку відбудеться засідання Ради коаліції, де розглядатиметься питання, “що з нами робити”, а далі буде проведено засідання фракції БЮТ, де буде «прийнято рішення, що нас треба виключити з фракції як людей, які не розділяють чогось», а потім будуть «робитися спроби щодо позбавлення нас депутатських повноважень», зокрема, через суд.

В.КАПЛІЄНКО зауважив, що “це робитиметься, щоб ми не жили спокійно”. “Ми як народні депутати на сьогодні отримали статус партійних холостяків (йдеться про вихід із партії - УНІАН) і ми можемо трохи оглянутися і прийняти рішення, куди нам рухатися далі, але ми будемо працювати народними депутатами”, - додав він.

Як наголосив В.КАПЛІЄНКО, “ми не виходимо із фракції, ми підтримаємо ідеї необхідності проведення економічних реформ в країні і голосуватимемо по цих питаннях”. При цьому він додав, що вони не підтримуватимуть питання “щодо позбавлення певних свобод в Україні”.

Г.ЗАДИРКО і В.КАПЛІЄНКО підкреслили, що не голосуватимуть за відставку Й.ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту України.