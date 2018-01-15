Ухвалення законопроекту щодо Донбасу не вплине на звільнення полонених – представник омбудсмена

Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига вважає, що ухвалення законопроекту про відновлення суверенітету України на Донбасі не вплине на процес подальшого звільнення заручників.

Таку думку Чаплига висловив в коментарі УНІАН.

Читайте також18 січня гуманітарна підгрупа обговорить формулу наступного етапу звільнення заручників

Він зазначив, що наразі говорити про якісь дати наступного етапу звільнення заручників – це те саме, що «гадати на кавовій гущі».

При цьому, відповідаючи на запитання, чи вплине ухвалення законопроекту про відновлення суверенітету України на Донбасі на подальше звільнення заручників, він сказав, що «це різні речі, різні площини».

«Політики використовують це – давайте не голосувати, бо може це вплинути чи не вплинути. Я вам скажу так, мені здається, цей законопроект абсолютно не впливає на процес переговорів», - наголосив Чаплига.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня планується розгляд у Верховній Раді в другому читанні проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163).

6 жовтня Верховна Рада ухвалила президентський варіант законопроекту в першому читанні.

17 листопада Комітет ВР з нацбезпеки та оборони завершив роботу над підготовкою законопроекту до другого читання.

18 грудня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу відійшов від концепції, запропонованої главою держави.