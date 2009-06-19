Єхануров відбив 10 з 15 атак ГоловКРУ

Головне Контрольно-ревізійне управління України розглянуло та частково або повністю сприйняло як пояснення 10 з 15 заперечень Міністерства оборони України на акт проведення державного фінансового аудиту ефективності використання земель Міністерства оборони за період з 24 грудня 2007 року по 1 квітня 2009 року.

Про це йдеться у листі від 5 червня 2009 року за підписом заступника голови ГоловКРУ Ігоря СТАФАНЮКА до Міністерства оборони України, який є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, ГоловКРУ повністю прийняло пояснення з боку військового відомства відносно рішення Юрія ЄХАНУРОВА (на той час міністра оборони – УНІАН) щодо припинення права користування земельними ділянками орієнтованою площею 96,4 гектари у селищі Чорноморському Комінтернівського району Одеської області.

У поясненні Міноборони вказується, що з 96 гектарів майже 21 гектар це земельна ділянка уздовж узбережжя, яка знаходиться у зоні інтенсивного зсуву, і на якій терміново необхідно проводити берегоукріплювальні роботи. 30 гектарів – це площа, на якій у роки Великої Вітчизняної війни вела бої легендарна 412-та батарея, і на цій території заплановано спорудити меморіальний комплекс. Решту землі планувалося використати для будівництва житла для військовослужбовців розташованої поруч окремої механізованої бригади Сухопутних військ.

Також Головне Контрольно-ревізійне управління України зазначає, що сприйняло і погодилося з поясненнями Міністерства оборони щодо зміни цільового призначення земельних ділянок під будівництво житла для військовослужбовців у Севастополі.

Аналогічний висновок був зроблений і після наведених військовим відомством аргументів щодо вилучення земельних ділянок зі складу земель оборони, зміни цільового призначення під житлове будівництво та передачі їх до комунальної власності за відсутністю відповідних правовстановлюючих документів.

Крім того, ГоловКРУ погодилося з поясненням стосовно припинення права користування земельними ділянками, зміни їх цільового призначення із земель оборони на землі житлової і громадської забудови з подальшим відведенням їх конкретним юридичним особам, які є державними підприємствами Міноборони.

Повністю і без заперечень були прийняті пояснення Міністерства оборони щодо відсутності будь-яких рішень по земельних ділянках, на яких розташоване військове майно, йдеться в листі ГоловКРУ.

Також підтверджено відсутність будь-яких рішень щодо передачі в комунальну власність та згоду на зміну цільового призначання з боку військового відомства по земельних ділянках, на яких були виявлені факти самовільної забудови.

Таким чином, з тих 15 зауважень, висунутих Головним Контрольно-ревізійним управлінням України на адресу Міністерства оборони України щодо неефективного використання земель оборони, за десятьма ГоловКРУ частково або повністю погодилося з поясненнями військового відомства.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду було оприлюднено результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлення масштабних порушень у земельній сфері, про корупцію при організації харчування солдат і закупівлі палива для військової техніки.

26 травня Президент доручив Генпрокуратурі розслідувати звинувачення на адресу Ю.ЄХАНУРОВА в корупції в оборонному відомстві.

5 червня Верховна Рада звільнила Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.