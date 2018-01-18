У Росії назвали чотири пріоритети щодо Донбасу
Гризлов розповів про пріоритети російської сторони на переговорах в Мінську.
У Росії назвали чотири пріоритети на переговорах к Мінську контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Про це заявив журналістам повноважний представник Росії в Контактній групі Борис Гризлов, передає "РІА Новости".
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"Найближчим часом російська делегація зосередить зусилля на чотирьох однаково пріоритетних завданнях", – сказав він.
"Перше – забезпечення результативності роботи політичної підгрупи. Друге – забезпечення режиму припинення вогню і безпеки на лінії розмежування і біля неї. Третя – якнайшвидше транспортно-економічне деблокування Донбасу", – переконує Гризлов.
Четверте завдання, за його словами, – "продовження звільнення утримуваних сторонами конфлікту людей".
Раніше постпред РФ в контактній групі Борис Гризлов заявляв, що делегація РФ буде домагатися від "сторін конфлікту" на Донбасі повного звільнення полонених.