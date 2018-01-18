"Народний фронт" вимагає повернутися до голосування про створення Антикорупційного суду

16:21, 18 січня 2018
Політика
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Засідання фракції відбулося у четвер за участі Яценюка.

Фракція «Народного фронту» на своєму засіданні ухвалила рішення вимагати повернення до голосування про включення до порядку денного законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Засідання фракції відбулося у четвер після ранкового засідання Верховної Ради за участі лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

Фракція НФ підтримує включення цього питання до порядку денного Верховної Ради.

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