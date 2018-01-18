"Народний фронт" вимагає повернутися до голосування про створення Антикорупційного суду

Фракція «Народного фронту» на своєму засіданні ухвалила рішення вимагати повернення до голосування про включення до порядку денного законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Засідання фракції відбулося у четвер після ранкового засідання Верховної Ради за участі лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

Фракція НФ підтримує включення цього питання до порядку денного Верховної Ради.