На Запоріжжі викрили банду озброєних грабіжників (відео)

У Запорізькій області співробітники СБУ провели операцію з викриття організованого злочинного угруповання, причетного до скоєння низки розбійних нападів та пограбувань.

Як повідомляє у Facebook речник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко, за інформацією спецслужби, до угруповання входили особи, яких раніше судили за тяжкі й особливо тяжкі злочини.

Члени банди підозрюються у причетності до скоєння численних збройних нападів на приватні домоволодіння мешканців різних районів Запорізької області.

Читайте такожУ Запоріжжі затримали дезертира, який хотів вступити до російської армії (фото)«Під час понад двадцяти обшуків у місцевих жителів, підозрюваних у скоєні вказаних злочинів, правоохоронці виявили пістолет-кулемет «Скорпіон», п’ять гранат РГД-5 та Ф-1, майже п’ятсот набоїв різного калібру, незареєстровану автоматичну і мисливську зброю, холодну зброю та наркотики. Вилучена зброя та наркотичні засоби направлені для проведення відповідних експертиз», - вказав Левченко.

За його словами, наразі правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) КК України. Операція з викриття зловмисників проводиться СБУ спільно з прокуратурою та підрозділами Національної поліції.

Нагадаємо, у грудні минулого року СБУ провела в Запоріжжі понад 100 обшуків у місцевих чиновників. Як стало відомо УНІАН із власних джерел, запорізьких високопосадовців і їхніх помічників підозрюють у можливих зв'язках зі структурами, які фінансують бойовиків «ДНР», а також передачі закритої інформації на непідконтрольну Україні територію.